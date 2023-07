Silvia Salemi torna con il brano Faro di notte

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Proseguono i festeggiamenti dei 25 anni di A casa di Luca, canzone presentata per la prima volta al Festival di Sanremo del 1997 e vincitrice del Premio della critica per il miglior testo, e Silvia Salemi torna sulle scene con Faro di notte (Dischi dei Sognatori/ Noise Symphony srls), il nuovo brano in radio e in digitale da venerdì 14 luglio.

Faro di notte, prodotto da Francesco Tosoni, è frutto dell'incontro di più autori che hanno lavorato insieme alla stesura del testo e che sono Davide Autorino, Ivan Amatucci, Silvia Salemi e Marco Rettani. Il brano è caratterizzato da sonorità estive e racconta dell'importanza di ritrovare un riferimento, anche nei momenti più difficili e nelle situazioni più impervie, attraverso una luce che ti indica la strada anche nelle notti più buie. (ANSA).