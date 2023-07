La Sinfonica di Milano chiude la stagione con i supereroi

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - L'orchestra sinfonica di Milano chiude la sua stagione con un concerto da supereroi: a loro infatti è dedicato il concerto del 13 luglio nell'auditorium di largo Mahler.

Diretta dal maestro Andrea Oddone, l'orchestra eseguirà alcune delle colonne sonore più famose come Superman di John Williams, Batman e Superman vs Batman di Hans Zimmer, e ancora la suite di Thor di Patrick Doyle, seguito da Spiderman e Spiderman 2 di Danny Elfmann. Fantastici 4, Loki, X Men, gli Avengers sono gli altri protagonisti della serata.

Protagonisti anche fisici, visto che in auditorium ci saranno dei cosplayer con i costumi dei supereroi per fare le foto, durante l'intervallo o alla fine, con bambini e appassionati.

Il prossimo appuntamento con la Sinfonica sarà poi il 10 settembre al teatro alla Scala, con il concerto diretto da Andrey Boreyko che inaugurerà la nuova stagione. (ANSA).