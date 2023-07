Gianni Morandi fa il tutto esaurito a Villa Manin

(ANSA) - TRIESTE, 09 LUG - Tutto esaurito per il concerto di Gianni Morandi a Villa Manin a Passariano (Udine) ieri sera. Il cantante ha aperto lo show con il brano L'Allegria, scritto per lui da Jovanotti per poi affrontare un viaggio canoro dagli anni '60 a oggi.

Un percorso che ha portato anche alla riproposizione di grandi successi come "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" e "Andavo a cento all'ora", passando per brani come "Vita", con un emozionante omaggio a Lucio Dalla e "Un mondo d'amore", Morandi canta insieme al pubblico, accompagnato dalla sua band guidata da Luca Colombo.

Il concerto ha chiuso il capitolo dei grandi eventi di Villa Manin Estate, rassegna organizzata da VignaPR e Fvg Music Live in collaborazione con Erpac Fvg - che in due appuntamenti ha portato in regione oltre 10mila persone.

Proseguono invece fino ad agosto i Concerti nel Parco, che questo pomeriggio a partire dalle 18.30 ospiteranno l'Officina della Camomilla, una delle band più amate della scena "indie" italiana. (ANSA).