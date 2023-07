Arturo Stàlteri "plays" Philip Glass, con nuovi arrangiamenti

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - È uscito Dodecagon, il nuovo disco del pianista Arturo Stàlteri che contiene 12 brani di Philip Glass, uno dei capofila del minimalismo musicale. Rivisitati e approvati dallo stesso Glass, tanto che l'opera verrà pubblicato dalla stessa etichetta discografica del musicista statunitense.

L'idea originaria di Richard Guerin, l'assistente di Glass, era quella di portare sul digitale i brani di Circle, l'album di Stàlteri del '98 che omaggiò la magia del maestro. Invece ecco un nuovo album con inediti arrangiamenti firmati anche da Michael Riesman, storico collaboratore del musicista statunitense. Il disco contiene 12 brani, da Opening alla sezione dedicata a North Star con un arrangiamento per più pianoforti di una serie di brani che Glass compose per il film Mark Di Suvero. Storico collaboratore di Rino Gaetano, ha lavorato tra gli altri con Franco Battiato e Carlo Verdone, Stàlteri spiega le origini dell'album: "La traccia di apertura, Opening, era in origine all'interno del disco Glassworks: la mia versione è molto breve, e imperniata su due pianoforti, uno dei quali opportunamente 'rovesciato'. Seguono due delle cinque Metamorphosis, in origine su Solo piano e ispirate a Kafka. In questo caso mi sono limitato a interpretare, rispettando completamente la partitura originale. La sezione dedicata a North Star è un mio arrangiamento per più pianoforti di una serie di brani che Glass compose per il film Mark Di Suvero. Le composizioni originali prevedevano un organico per voci, organi elettronici e sintetizzatori. In questa mia rilettura sono arrivato a sovraincidere fino a 8 pianoforti, alcuni trattati nelle maniere più disparate. Lo Studio numero 8 e Mad Rush (scritta in origine per organo da chiesa per il Dalai Lama, e trascritta in seguito per pianoforte dallo stesso Glass) sono stati eseguiti nel rispetto assoluto della partitura. Aria da Satyagraha, per due pianoforti, è un arrangiamento dall'originale per voce e orchestra da parte di Michael Riesman, storico collaboratore del maestro, al quale - conclude - mi sono fedelmente attenuto. In Closing, in origine su Glassworks, ho modificato l'accompagnamento, accelerato la velocità d'esecuzione". (ANSA).