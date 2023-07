Tedua da record, da oltre un mese in vetta alla hit parade

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Anche questa settimana La Divina Commedia è l'album più venduto, secondo le rilevazioni Fimi/GFK: Tedua è il primo artista nel 2023 a superare il mese di permanenza in vetta alla top ten, raggiungendo la quinta settimana consecutiva al primo posto. L'album si classifica anche al numero 1 posto della classifica dei vinili. L'album è anche al sesto posto nella classifica degli album più venduti nei primi sei mesi del 2023 con solamente un mese di vendite.

Entra direttamente al secondo posto 10, il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire che riunisce 20 protagonisti della scena urban italiana. Terzo gradino del podio per Geolier con Il Coraggio dei Bambini-Atto II, il disco che ha dominato le vendite del primo semestre 2023. Seguono stabili Marco Mengoni con Materia (Prisma) al quarto posto, i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News al quinto (attesi nei prossimi giorni alla prova degli stadi) e Lazza con Sirio, da oltre un anno in classifica.

Settima piazza, in discesa di quattro posizioni, per Shiva con Santana Season, mentre entrano all'ottavo posto i Pooh con la raccolta Amicixsempre, con i più grandi successi della band che ha attraversato 50 anni di storia italiana.

Chiudono la top ten Blanco con Innamorato e Tananai con Rave, Eclissi.

Tra i singoli, al primo posto Bon Ton, il singolo di Drillionaire con Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta & Michelangelo.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2023:

1) LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC)

2) 10, DRILLIONAIRE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) IL CORAGGIO DEI BAMBINI-ATTO II, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) MATERIA (PRISMA), MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

5) FAKE NEWS, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

6) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) SANTANA SEASON, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC)

8) AMICIXSEMPRE, POOH (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

9) INNAMORATO, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) RAVE, ECLISSI, TANANAI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli:

1) BON TON, DRILLIONAIRE, LAZZA & BLANCO FEAT. SFERA EBBASTA & MICHELANGELO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) VETRI NERI, AVA, ANNA & CAPO PLAZA (WARNER MUSIC/VIRGIN-WARNER MUSIC)

3) ITALODISCO, THE KOLORS (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

4) DISCO PARADISE, FEDEZ, ANNALISA & ARTICOLO 31 (WARNER MUSIC / COLUMBIA-WARNER MUSIC)

5) HOE, TEDUA FEAT. SFERA EBBASTA (EPIC-SONY MUSIC)

E questa, infine, quella dei vinili:

1) LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC)

2) SPEAK NOW, TAYLOR SWIFT (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) GARA 7, JOHNNY MARSIGLIA (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

4) TRA TE E IL MARE, LAURA PAUSINI (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

5) LA MIA RISPOSTA, LAURA PAUSINI (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC).

