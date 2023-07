Malmö ospiterà l'Eurovision Song Contest 2024

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La città di Malmö, nel sud della Svezia, è stata scelta dall'Host Broadcaster SVT e dall'EBU per ospitare il 68/o Eurovision Song Contest nel maggio 2024.

SVT organizzerà la competizione del prossimo anno dopo la storica vittoria di Loreen a Liverpool all'inizio di quest'anno con il brano Tattoo, diventando la prima donna a vincere due volte la manifestazione e vedendo la Svezia eguagliare il record dell'Irlanda con 7 vittorie in totale.

La serata finale del 68/o Eurovision Song Contest si terrà sabato 11 maggio alla Malmö Arena con le semifinali all'inizio della stessa settimana martedì 7 maggio e giovedì 9 maggio.

Malmö occupa un posto speciale nella storia del Concorso, avendolo ospitato con successo prima nel 1992 e poi nel 2013, dopo l'ultima vittoria di Loreen. Diventerà la terza città ad ospitare il più grande evento musicale del mondo per un totale di tre volte. Anche la capitale svedese Stoccolma e la vicina Copenaghen lo hanno ospitato tre volte. Solo Londra, Città del Lussemburgo e Dublino sono state sede della manifestazione più volte.

La Svezia ospiterà l'Eurovision Song Contest per la settima volta nel 2024, dopo aver già ospitato la competizione a Stoccolma nel 1975, 2000 e 2016 e a Göteborg nel 1985.

È anche la prima volta che l'Eurovision Song Contest non ha sede nella una capitale per 5 eventi consecutivi.