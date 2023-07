Partono i casting per l'edizione 2024 dello Zecchino d'Oro

(ANSA) - BOLOGNA, 06 LUG - Partono domenica 9 luglio dall'Emilia-Romagna i casting per l'edizione 2024 di Zecchino d'Oro. L'appuntamento è dalle 10 alle 18 al centro commerciale Shopville Gran Reno a Casalecchio di Reno (Bologna), dove è poi in programma lo Zecchino d'Oro Casting Show con i bambini dei corsi di canto dell'Antoniano tenuti da Alex Visintainer.

Lo spettacolo è aperto a tutti, i casting sono gratuiti e aperti ai bambini dai 3 ai 10 anni: per partecipare e provare a diventare uno dei solisti è necessario iscriversi, entro oggi, su zecchinodoro.org/stage/casalecchio-2024. È disponibile anche la playlist ufficiale dei casting, che contiene i classici dello Zecchino e le canzoni delle ultime edizioni: ogni bambino potrà scegliere la propria canzone preferita, impararne il testo e prepararsi a cantare.

I bambini che supereranno questa prima fase saranno poi riascoltati dalla giuria dell'Antoniano in una seconda fase di selezione, che si terrà nel corso del 2024. (ANSA).