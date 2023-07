Myun-Whun Chung e la Nona di Beethoven a Caracalla

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - La Nona Sinfonia di Beethoven per il debutto al Caracalla Festival del grande direttore d'orchestra Myung-Whun Chung. Il maestro sudcoreano sarà sul podio domenica 9 luglio alle 21 al Teatro Grande delle antiche terme per guidare l'Orchestra e il Coro dell'Opera di Roma nella più celebre delle sinfonie del compositore tedesco. Molto amato dal pubblico romano, Chung ha diretto le orchestre più prestigiose al mondo, dai Berliner Philharmoniker alla New York Philharmonic Orchestra. Nel 2015 è stato insignito del Premio Abbiati della critica musicale italiana. Nel 2013 ha ricevuto le chiavi della città di Venezia mentre nel 2017 è stato nominato Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia per il suo contributo alla cultura italiana. L'ultima onorificenza gli è stata conferita direttamente dal Presidente della Repubblica, nel 2022, come Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Attualmente, Myung-Whun Chung è direttore onorario della Tokyo Philharmonic Orchestra, della Staatskapelle di Dresda e della Orchestre Philharmonique de Radio France. Il suo ultimo concerto con l'Opera di Roma risale all'estate 2021 al Circo Massimo, quando ha diretto la Messa da Requiem di Verdi.

Ad accompagnarlo nell'esecuzione della Nona tre cantanti al debutto all' Opera di Roma: il soprano Olga Bezsmertna; il mezzosoprano Sara Mingardo, e il tenore Giovanni Sala. Con loro il basso Roberto Tagliavini. Il Coro del Teatro dell'Opera è diretto da Ciro Visco.

La Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 per soli, coro e orchestra, venne completata nel 1824 quando Beethoven doveva ormai essere completamente sordo. E' l'ultima sinfonia del grande musicista tedesco, composta dodici anni dopo l' Ottava.

Beethoven la pensò come un'opera sinfonica che fosse anche un testamento umano e spirituale, un inno alla fratellanza universale. L'introduzione delle voci nell'ultimo movimento - su testo di un'ode di Schiller, An die Freude (Alla gioia) - e il superamento dell'impianto strumentale della sinfonia rappresentano il culmine del pensiero musicale e umano beethoveniano. (ANSA).