Esce domani 'Diversamente triste', il nuovo album di Shade

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Uscirà domani l'album 'Diversamente triste' (Epic Records Italy/Sony Music Italy) di Shade. Un nuovo capitolo del percorso artistico del rapper che arriva a cinque anni di distanza da 'Truman', il suo ultimo disco.

La tracklist dell'album è stata svelata attraverso un freestyle che Shade ha pubblicato sul suo profilo Instagram, e vede diverse collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena urban italiana, come J-Ax, Vegas Jones e Giaime, MadMan, Dani Faiv e Nerone.

"'Diversamente triste' - ha spiegato Shade, che a maggio ha cominciato il suo 'Summer tour 2023' in giro per l'Italia - è una raccolta di esperienze che ho vissuto e che voglio raccontare, a partire dagli episodi più drammatici fino a quelli più divertenti e folli".

Un progetto "che non rappresenta soltanto una raccolta di brani - ha concluso - ma un vero percorso creato per lasciare qualcosa in chi ascolta". (ANSA).