Video dei Beatlesiani d'Italia per gli 83 anni di Ringo Starr

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - "On Friday it's my birthday, please send love wherever you are". E' il messaggio lanciato sui social da Ringo Starr, indimenticato batterista dei Beatles, in vista del suo 83° compleanno in programma il 7 luglio. E a Brescia i 'Beatlesiani d'Italia associati' si stanno organizzando per l'evento.

"Brescia - ricorda Rolando Giambelli, storico leader dei beatlesiani italiani - è la sede del nostro Beatles fun club ed è anche il luogo dove Ringo 31 anni fa, nel luglio 1992, tenne un memorabile concerto con la sua 'All star band' organizzato dalla D&G con la nostra collaborazione, che fu il primo di Ringo in Italia dopo quello con i Beatles nel 1965". Anche per questo sarà realizzato proprio nella città lombarda un evento speciale per festeggiare degnamente il batterista dei Fab Four.

Il video - annuncia Giambelli - sarà "girato nel Castello di Brescia, che da imponente fortezza evocatrice di guerra e di battaglie è ora, con i suoi giardini fioriti, simbolo di 'Pace e Amore', uno dei luoghi più suggestivi della città, che per il 2023, assieme a Bergamo, è Capitale Italiana della Cultura".

Il video sarà pubblicato sulla pagina di Ringo Starr il 7 luglio, insieme agli altri contributi giunti da tutto il mondo nell'ambito dell'iniziativa denominata appunto 'Peace & Love'.

