Marc Ribot's Ceramic Dog a Cervia per presentare nuovo album

(ANSA) - CERVIA, 05 LUG - Marc Ribot's Ceramic Dog tornano in Italia per presentare il nuovo album Connection: il trio, con la sua miscela di free, punk, funk, sperimentale, psichedelica e post-elettronica, sarà in concerto l'11 luglio a Lupo 340 di Cervia (Ravenna). Il gruppo è capitanato da Marc Ribot (Los Cubanos Postizos, John Zorn, Tom Waits), insieme a due dei migliori musicisti rappresentativi della nuova generazione della scena rock underground improvvisativa e sperimentale di New York e della California: Shahzad Ismaily (Will Oldham, Secret Chiefs 3, Jolie Holland, Yoko Ono) al basso e all'elettronica e Ches Smith (Xiu Xiu, Good for Cows, Secret Chiefs) alla batteria. Connection, in uscita il 14 luglio per Knockwurst Records, è il quinto album in studio, a cinque anni di distanza dal precedente Yru Still Here?. Tanti gli ospiti, tra cui Syd Straw, Anthony Coleman, James Brandon Lewis, Greg Lewis, Oscar Noriega e Peter Sachon. Il cartellone di Lupo 340 propone una nutrita serie di appuntamenti anche in luglio, tra musica dal vivo, Dj set, mostre fotografiche, ascolti guidati e incontri, passando per eventi culinari, sonorizzazioni live e spettacoli teatrali. La serie di concerti terminerà il 16 settembre con il trio portoghese Move. (ANSA).