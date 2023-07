In 55mila a San Siro per il concerto di Ligabue

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Il suo primo concerto in uno stadio fu proprio a San Siro, ormai 26 anni fa. "In questi anni è cambiato tutto, tranne il fatto che ogni volta che mi ripropongo di cantare qui poi non vedo l'ora" esordisce dal palco Ligabue.

A Milano sono oltre 55mila gli spettatori per il live del 'Liga' che, insieme a quello del 14 luglio all'Olimpico di Roma, anticipa il tour d'autunno nei palazzetti (si parte all'Arena di Verona il 9 ottobre) in cui sarà presentato il nuovo album 'Dedicato a noi' in uscita il 22 settembre. "Ci ho lavorato parecchio - ha raccontato Liga - forse è l'album su cui sono stato più tempo tra quelli che ho fatto".

Sui suoi profili social aveva assicurato che non sarebbero mancate sorprese e i fan non sono rimasti delusi.e. (ANSA).