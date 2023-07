Offenbach e Mahler aprono la prossima stagione a La Fenice

(ANSA) - VENEZIA, 04 LUG - Les Contes d'Hoffmann, di Jacques Offenbach, con la regia di Damiano Michieletto e la direzione musicale di Antonello Manacorda, è il titolo d'apertura, il 24 novembre prossimo, della nuova stagione lirica e balletto della Fondazione Teatro La Fenice, a Venezia. Il 9 dicembre, invece, al via la stagione sinfonica con un concerto con la sinfonia n.

3 di Mahler diretto da Robert Trevino e l'Orchestra e Coro de La Fenice.

Il programma delle due stagioni è stato presentato oggi dal Sovrintendente Fortunato Ortombina, che ha sottolineato il fatto che per il 12/o anno consecutivo la Fondazione chiude il bilancio in pareggio, con un sensibile aumento del pubblico agli spettacoli, dei visitatori (170mila), delle attività rivolte al territorio, alle famiglie e ai giovani.

Tredici titoli d'opera, uno di balletto e 19 appuntamenti sinfonici, tra cui anniversari come il primo centenario della morte di Giacomo Puccini, con la Boheme e Turandot, ma anche un evento in piazza San Marco il 13 luglio 2024. Anche la Nona Sinfonia di Beethoven, di cui ricorrono nel 2024 i 200 anni dalla composizione, sarà protagonista della stagione sinfonica il 2 giugno, Festa della Repubblica.

Tra gli appuntamenti sinfonici, oltre al tradizionale concerto di Capodanno, un appuntamento dedicato alla musica russa con Stanislav Kochanosky e il violinista vincitore del Premio Paganini 2023. (ANSA).