Jazz per terre del sisma da Telesforo a West Side Story

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Gegè Telesforo, la Chicago Stompers & Lindy hop, Mariasole De Pascali Quartet, Subconscious Trio, l'evento con Trio 93 a cura dell'Alexander Platz Jazz Club, in omaggio a Massimo Urbani, scomparso 30 anni fa, il West Side story ensemble: saranno fra i protagonisti della nona edizione di Jazz italiano per le terre dal sisma, che dal 25 al 27 agosto, con un cammino solidale, fra trekking urbano e concerti, a Camerino, Castelluccio di Norcia e Amatrice, e dal 2 al 3 settembre a L'Aquila, con 200 musicisti in 15 location, per un totale di 50 concerti, più appuntamenti speciali e incontri, per 20 mila spettatori attesi, rafforza l'impegno degli organizzatori nelle terre del cratere delle quattro regioni coinvolte, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

"Con il governo Meloni è diventato operativo un emendamento a mia firma che ha triplicato i fondi per il jazz, portandoli da uno a tre milioni. Non è mai abbastanza, lo sappiamo, ma è un gesto simbolico importante - dice Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura della Camera alla presentazione della manifestazione nella biblioteca della Camera dei deputati -.

Questo festival è una vetrina dell'eccellenza musicale italiana.

Sappiamo quanto il jazz sia una musica internazionale ma avere anche una manifestazione che metta l'accento sul talento italiano è importante". 'Movimenti' il tema di quest'anno è riassunto dalle vibrazioni musicali illustrate sul poster: "In questi picchi ci sono le emozioni e i generi musicali diversi che appartengono al jazz e prendono luce attraverso le 'contaminazioni' fra artisti" dice Fausto Savatteri, direttore artistico insieme a Francesca Corrias e Roberto Ottaviano. Tra gli eventi di quest'anno, la partita a scacchi musicale vivente, con i docenti e studenti del conservatorio dell'Aquila che faranno le loro mosse suonando dei riff appartenenti alla storia del jazz; le sculture sonore di Marcello Magliocchi; presentazioni di libri e incontri come quello con Pietrangelo Buttafuoco sul tema della rinascita; laboratori rivolti anche ai bambini. (ANSA).