Irene Grandi, Wonderland e Cummings al Baronissi blues festival

(ANSA) - SALERNO, 04 LUG - Tutto pronto per la settima edizione del Baronissi Blues Festival, in programma il 18, 19 e 20 luglio nell'Anfiteatro comunale Pino Daniele, a Baronissi (Sa). L'apertura, martedì 18, è affidata alla regina del rock-blues italiano Irene Grandi che presenterà il suo ultimo lavoro discografico 'Io in Blues', una rivisitazione in chiave black di alcune sue hit, ma anche l'omaggio a grandi artisti internazionali che hanno portato il blues nel mondo.

Mercoledì 19 luglio sarà la volta della texana Carolyn Wonderland, già chitarrista dei Blues Breakers, la band di John Mayall e cara amica del grande Bob Dylan: travolgerà la platea col suo stile Tex-Mex e con la sua voce graffiante.

Giovedì 20 luglio calcherà il palco del Bbf un maestro del blues di fama internazionale, da tutti riconosciuto come un grandissimo chitarrista, Albert Cummings che nella sua carriera ha diviso diverse volte lo stage con B.B. King, Johnny Winter e Buddy Guy. "Il Baronissi Blues - ha commentato il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante - è il Festival del Festival. Il cartellone degli eventi della nostra città presenta serate di grande musica, teatro ed intrattenimento. Il Baronissi Blues Festival presenta ancora una volta un palinsesto ricco di grandi nomi della musica italiana e blues internazionale". (ANSA).