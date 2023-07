Santa Cecilia, luglio di concerti in Europa e in Italia

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Luglio di concerti in Europa e in Italia per l' orchestra di Santa Cecilia. Oltre alla residenza dell'Accademia Nazionale al 66° Festival dei Due Mondi di Spoleto che la vedrà protagonista con Antonio Pappano della serata conclusiva il 9 luglio in Piazza Duomo, la compagine ceciliana comincia oggi le sue esibizioni all' estero con la partecipazione in Francia al Festival Rencontres Musicales di Evian. Nella meravigliosa sala La Grange sul podio sale stasera il direttore russo Tugan Sokhiev per eseguire la Sinfonia n. 5 di Čajkovskij e il Concerto per pianoforte n. 3 di Prokof'ef con Alexandre Kantorow al pianoforte, classe 1997, e già acclamato dalla critica come il "Liszt reincarnato''. L' orchestra sarà poi ospite in Germania il 15 luglio al Musikfestval di Rheingau e il 16 al Kissinger Sommer Festival di Bad Kissingen, e il 20 in Italia al Festival Puccini di Torre del Lago. In queste tre date proporrà musiche di Respighi, Rachmaninoff e Rimskij-Korsakov sotto la direzione di Gianandrea Noseda. Al pianoforte si alterneranno Bruce Liu, vincitore del Concorso Chopin del 2021, e Alessandro Taverna. Il 17 luglio il Coro di Santa Cecilia sarà protagonista in Svizzera di un concerto in cartellone a Verbier: con la Verbier Festival Orchestra, diretta da Daniele Gatti, eseguiranno la Messa da Requiem di Verdi.

Dopo la pausa estiva, il 15 e 16 settembre l' orchestra sarà al Festival Enescu di Bucarest di nuovo insieme a Tugan Sokhiev (musiche di Enescu e Čajkovskij e, nella seconda data, brani di Berlioz, Liszt e Mahler). L'ultimo appuntamento della lunga estate ceciliana è previsto per il 27 settembre a Budapest al Bridging Europe Festival: l'orchestra e Ivan Fischer eseguiranno la "Trilogia romana" di Respigjhi. (ANSA).