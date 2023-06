Milano canta 'quel gran genio' di Lucio Battisti

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Dal 29 settembre al primo ottobre Milano ricorderà Lucio Battisti con Quel Gran Genio, una manifestazione diffusa organizzata per i 25 anni dalla scomparsa dell'artista e a 80 anni dalla sua nascita. Per la prima volta nella stessa rassegna, viene anticipato, si abbraccerà tutta la sua discografia, dai primi 45 giri di fine anni Sessanta diventati grandi successi popolari alla svolta elettronica dei cinque 'dischi bianchi' con Pasquale Panella.

Il progetto ha la direzione artistica de L'Isola che non c'era, il sostegno del Comune, di Sea, Ferrovie Nord Milano e del Cpm Music Institute. Dodici gli eventi previsti, che cercheranno di coinvolgere tutta la città, non solo teatri o auditorium, ma anche librerie, cinema, metropolitane, piazze.

Si comincia alle 7.40 di venerdì 29 settembre dalla Stazione Cadorna, con un gruppo di busker che intonerà la celebre canzone. Un secondo gruppo di busker - a rappresentare la trama del brano - sarà all'Aeroporto di Linate, alle 8.50 in punto, per far partire un nuovo flashmob che darà il "la" ufficiale alla prima edizione di Quel Gran Genio. Tra gli appuntamenti già fissati, l'ascolto condiviso di "Anima latina", un convegno al Cpm, un live cronologico al Teatro Franco Parenti domenica 1 ottobre. (ANSA).