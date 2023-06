Matrimonio a sorpresa per Annalisa ad Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 GIU - Matrimonio a sorpresa ad Assisi, ieri sera, per la cantante Annalisa e il top manager padovano Francesco Muglia. A riportare oggi la notizia giornali e media locali.

A celebrare le nozze nella cappella di Frate Elia, all'interno della Basilica di San Francesco, è stato un amico della coppia, padre Giuseppe Sagrino. Annalisa in passato si è esibita più volte ad Assisi sul palco di Con il cuore, l'evento di solidarietà organizzato dai frati francescani e trasmesso su Rai1.

Dopo la cerimonia i neosposi, insieme ad amici e parenti, hanno proseguito la serata con il ricevimento tenutosi in un locale, sempre nel cuore di Assisi, a pochi passi da Santa Chiara e dalla chiesa di Santa Maria Maggiore. (ANSA).