Elisa ospite a sorpresa dell'ultimo live dei Coldplay a Milano

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - I fuochi d'artificio hanno illuminato per l'ultima volta il cielo italiano dei Coldplay. Con il quarto concerto allo stadio San Siro di Milano, e dopo i due tenuti al Diego Armando Maradona a Napoli - tutti sold out da mesi -, Chris Martin e compagni si sono congedati dall'Italia con il pieno di spettatori per uno show maestoso, colorato, di impatto.

Sul palco, ospite a sorpresa per la serata finale, è salita Elisa tra lo stupore e l'ovazione del pubblico, omaggio dei Coldplay al nostro Paese (a Napoli avevano cantato Napule è di Pino Daniele, a Milano O mia bela madunina nei primi tre live, cantata anche da Zucchero nella seconda data oltre a Diamante e a Hey Man).

L'artista di Monfalcone, accompagnata al piano da Chris Martin che ha accennato anche qualche parola, ha intonato Eppure sentire (un senso di te). "Grazie per essere venuti qui, grazie, grazie, grazie", è stato il congedo in italiano del frontman della band mentre gli ultimi coriandoli sparati dai cannoni toccavano terra. (ANSA).