Comfort Festival con Glen Hansard e Jack Johnson a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 30 GIU - Da Glen Hansard, cantautore vincitore di un premio Oscar e principale voce/chitarra dei gruppi The Frames e The Swell Season, a Jack Johnson, tra i più apprezzati e premiati musicisti folk rock statunitensi, più volte disco di platino. E poi tanti altri artisti della scena internazionale: domenica 2 luglio in piazza Trento Trieste a Ferrara va in scena il Comfort Festival, a firma della Barley Arts.

La rassegna nasce da un'idea di Claudio Trotta, che ha già portato Bruce Springsteen nella città estense: utilizzare una location spaziosa limitandone la capienza e concentrandosi sul comfort complessivo dei singoli partecipanti.

Sul palco si alterneranno, a partire dalle 17, anche Francesco Piu, chitarrista, cantante e autore, con otto album all'attivo e migliaia di concerti in Italia, Europa, Canada e Usa dove ha rappresentato l'Italia all'International Blues Challenge di Memphis; la rock band, tutta al femminile, Pillow Queens, che dopo il successo del loro ultimo tour in Europa e Nord America, arriva per la prima volta in Italia; Ocie Elliot, duo indie-folk canadese nominato ai Juno Awards; il maestro dello psych-pop di Filadelfia Kurt Vile, affiancato dalla sua band the Violators, in Italia per presentare il nuovo album; i Wolfmother, rock band australiana capitanata da Andrew Stockdale.

Tutti i possessori di biglietto per uno dei tre concerti di Springsteen and The E Street Band in Italia - i due già svoltisi il 18 maggio a Ferrara e il 21 maggio a Roma e quello, finale del tour europeo 2023, di martedì 25 luglio a Monza - hanno la possibilità di acquistare l'ingresso al Comfort Festival a un prezzo speciale sui canali di vendita ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. (ANSA).