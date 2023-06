Al via con un sold out il Summer Tour di Sfera Ebbasta

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Parte il 1 luglio a Bergamo con un sold out il Summer Tour di Sfera Ebbasta, protagonista di una doppietta di tutto esaurito all'Arena di Verona lo scorso aprile. L'estate lo vede sul palco con 17 date a cielo aperto tra luglio e agosto prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

Tra gli appuntamenti, la partecipazione di Sfera come headliner all'Imola Summer Sound per la Romagna, lo speciale evento benefico a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione che il 29 luglio riunirà sul palco dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola i più importanti nomi della scena rap e trap italiana.

Sfera porterà sul palco una scaletta con le hit di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, con coloratissimi ledwall a dominare la scenografia, e le coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio.

