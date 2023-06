Madonna: familiari, temevamo di perderla

(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - La famiglia di Madonna "ha temuto il peggio" dopo l'infezione batterica che ha fatto perdere i sensi alla cantante poi ricoverata per giorni un una unita' di rianimazione a New York. Lo ha confidato un parente della superstar al tabloid Daily Mail senza minimizzare la gravita' della crisi in cui si e' trovata la diva del pop.

"Per l'ultimo paio di giorni nessuno sapeva veramente che piega avrebbe preso la sua salute e la famiglia si era preparata al peggio", ha detto il parente al tabloid britannico. Questa paura aveva fatto si' che i familiari abbiamo tenuto segreto il ricovero fino a quando ieri Madonna non e' stata spostata in un reparto regolare di un ospedale della Grande Mela che, per ragioni di privacy, non e' stato identificato.

A causa dell'infezione Madonna ha rinviato l'inizio del tour Celebration che doveva partire il 15 luglio da Vancouver.

