Estate extralarge a Modena, in calendario 130 appuntamenti

(ANSA) - MODENA, 29 GIU - Con oltre 130 appuntamenti che partono dai Giardini ducali e si estendono al resto del centro storico e a parchi, chiostri, cortili e giardini delle polisportive, l'edizione 2023 dell'Estate modenese sarà extralarge. Il debutto, martedì 4 luglio con il concerto degli Shame, sarà ai Giardini ducali, al centro del cartellone estivo con un calendario dove la musica è la principale protagonista.

Ma ci sono anche il programma estivo del Teatro comunale Pavarotti-Freni, al cortile del Melograno, la rassegna alla Casa museo Pavarotti, il Cirque Bidon al parco Amendola, il teatro di Tony Contartese al parco della Resistenza. Il cartellone è promosso dal Comune di Modena, con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera, e realizzato in collaborazione con Studio's e con enti e associazioni culturali.

Tra le novità, l'arrivo a Modena per la prima volta, grazie a una collaborazione con il Comune di Soliera, di "Arti vive festival" che esordisce con il concerto degli Shame, band londinese tra le più celebri del panorama post-punk e indie-rock internazionale. E in collaborazione con il Comune di Castelnuovo arriva a Modena, per una serata, la rassegna "Note al Lennon" che l'11 luglio presenta il concerto di Michael Mc Dermott, rocker di Chicago. Il cinema della rassegna "Gli schermi del cuore" alternerà film degli anni Venti del Novecento accompagnati dalla musica dal vivo a classici come "I vitelloni" (26 luglio) e "L'uomo che uccise Liberty Valance" (9 agosto), proponendo anche una prima visione con "I pionieri" di Luca Scivoletto, che dialogherà con il pubblico il 12 luglio. Il cartellone presenta tra l'altro un omaggio a Ennio Morricone con i solisti dell'Orchestra sinfonica delle Terre verdiane (7 luglio), mentre il 13 luglio "Modena piccola Hollywood" ricorda il centenario della nascita di Paul Campani, autore di fumetti e cartoon. (ANSA).