Al 'Pompei Street Festival' cinema e musica protagonisti

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Sui temia Resilienza e Armonia, che stanno animando la creatività degli street artist della terza edizione di Pompei Street Festival, le prime opere realizzate dagli artisti di strada cominciano a prendere forma nelle vie del centro e sugli edifici della cittadina. L'interpretazione dei 23 artisti, giunti in città da tutto il mondo, ha coinvolto gli artisti della musica e del cinema presenti per la kermesse.

Il programma della manifestazione, infatti, si avvale anche di altre forme d'arte per raggiungere il fine promozionale del territorio: musica e cinema, insieme con mostre e workshop con le scolaresche, completeranno il calendario del Pompei Street Festival 2023.

Le tre A - Archeologia Ambiente Arte - sono il filo conduttore dei principali temi focus ai quali è dedicata la programmazione della sezione cinema con il concorso internazionale di corti e docufilm; 150 le opere in concorso che, con la direzione artistica del filmmaker Egidio Carbone Lucifero, saranno viste dai giurati e dal pubblico che dovranno eleggere il vincitore. Tra i lavori anche il documentario della regista americana Katie Cleary dal titolo "Why On Earth", un lungometraggio (75') con la partecipazione di Clint Eastwood.

La premiazione, in programma venerdì 30 all'interno del Museo Temporaneo d'Impresa di Pompei, in piazza Bartolo Longo, sancirà la vittoria finale. Durante la serata sarà anche assegnato un riconoscimento speciale con il premio alla carriera al drammaturgo napoletano Enzo Moscato e la menzione speciale al regista ucraino Stanislav Konoplov per il cortometraggio "How are you?". Per la musica il Pompei Street Festival punta sulla trasversalità, rivolgendosi a diverse generazioni e gusti musicali. Sul palcoscenico saliranno Frankie Hi-NRG (30 giugno), i Planet Funk (primo luglio). Raiz, interprete nella serie tv Mare Fuori (Don Salvatore Ricci), omaggerà lo storico cantautore Sergio Bruni (2 luglio). I concerti animeranno le serate del festival in piazzale Schettini. Tutte le sere DJ Set accompagneranno, prima dei concerti, le notti pompeiane. (ANSA).