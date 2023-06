Teatro del Silenzio, da Emma a Caccamo gli ospiti di Bocelli

(ANSA) - LAJATICO (PISA), 28 GIU - È stata Emma la prima ospite confermata per la diciottesima edizione del Teatro del Silenzio dal titolo Mariposa, che si terrà giovedì 27 e sabato 29 luglio 2023 sulle colline natie di Andrea Bocelli a Lajatico, in provincia di Pisa. Dopo di lei Carlo Bernini, pianista e direttore d'orchestra, noto per essere il responsabile artistico e il collaboratore di Bocelli. Fra i performer sul palco con il padrone di casa e celebre tenore si esibirà il baritono Luca Micheletti. Annunciata anche la presenza di Giovanni Caccamo, cantautore scoperto da Franco Battiato, nel 2015 vincitore a Sanremo tra le Nuove proposte.

Per la prima volta in Italia calcherà poi il palco di Lajatico Loren Allred, la voce nascosta della colonna sonora di The Greatest Showman. Fra gli altri performer che affiancheranno Bocelli anche anche Sara Cortolezzis, soprano classe 1991. Gli artisti saranno accompagnati dall'Orchestra del conservatorio di musica Luigi Boccherini, diretta da Gianpaolo Mazzoli. Insieme all'Orchestra, anche il Coro del conservatorio, preparato e diretto da Sara Matteucci.

Si rinnova anche quest'anno il sodalizio tra il Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli e la Galleria d'arte Contini di Venezia e Cortina, esperienza iniziata nel 2021 con Manolo Valdés e proseguita lo scorso anno con il coreano Park Eun Sun; per questa edizione infatti l'attesa performance del tenore dialogherà con l'opera dello scultore Pablo Atchugarry: sul palcoscenico dominerà Mariposa de la Vida, scultura in acciaio dello scultore uruguayano, dalle forme tese e allungate, la cui superficie riflette l'ambiente circostante, in una commistione iridescente tra opera e paesaggio. (ANSA).