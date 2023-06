Madonna posticipa il suo tour per problemi di salute

Madonna posticipa il suo tour in seguito a problemi di salute. La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stata ricoverata alcuni giorni in terapia intensiva. Lo riporta Variety, sottolineando comunque che la salute di Madonna sta migliorando e che è atteso un pieno recupero. Il tour 'Celebration' doveva iniziare il 15 luglio da Vancouver.