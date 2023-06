Drillionaire, esce 10 il primo album ufficiale del producer

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - 10 è il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire, in uscita il 30 giugno sulle piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia. Anticipato dal singolo Bon Ton con Lazza, Blanco e Sfera Ebbasta il producer album riunisce 20 artisti del panorama nazionale, una schiera di pesi massimi della scena urban.

Tra i più importanti producer degli ultimi anni, con all'attivo miliardi di streaming e dopo aver curato la direzione artistica di gran parte dei dischi di maggior successo degli ultimi anni, Drillionaire esordisce nell'olimpo dei producer album e schiera una formazione d'eccezione: Marracash, Guè, Fabri Fibra, Salmo, Sfera Ebbasta, Lazza, Blanco, Mahmood, Noemi, Tedua, Thasup, Shiva, Anna, Tony Effe, Capo Plaza, Taxi B, Benny Benassi, Rhove, Geolier, Michelangelo.

Il disco prende il titolo da un numero che ha un duplice valore simbolico: il 10 nel mondo del calcio è il numero del fantasista, di chi costruisce il gioco, un ruolo che Drillionaire ha ricoperto nella sua carriera calcistica - ha giocato in serie B - e che ha metaforicamente trasportato nella sua attività di producer. "Da calciatore ero quasi sempre il numero 10, il ruolo forse più creativo nella formazione. Mi piace molto l'idea di aver trasferito l'aspetto più creativo, di visione, dal mio ruolo di giocatore a quello di producer. Con la musica sento di essere arrivato a toccare la serie A, grazie alla fortuna e al privilegio di collaborare negli ultimi anni con i più grandi artisti della nostra scena". Il titolo si lega inoltre ai 9 dischi a cui Drillionaire ha contribuito e dei quali ha curato per la gran parte la direzione artistica.

(ANSA).