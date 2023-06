Tour d'addio da record, Taylor Swift supera Elton John

(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - Taylor Swift va verso un record, il suo tour 'Eras' potrebbe arrivare ad incassare oltre un miliardo di dollari dopo il concerto di chiusura a Londra nell'agosto del 2024. La stima è del Wall Street Journal.

Attualmente la previsione del record di incassi per un tour appartiene a Elton John che, con il Farewell Yellow Brick Road Tour, suo tour d'addio, che si concluderà a Stoccolma il prossimo 8 luglio, avrà incassato quasi 900 milioni di dollari, superando gli U2, Bruce Springsteen, Madonna e Ed Sheeran.

Oltre a 52 tappe negli Stati Uniti, Taylor terrà altri 54 spettacoli tra il Sud America, l'Asia, l'Australia e l'Europa, tuttavia potrebbero essere aggiunte altre date vista la velocità in cui vanno esauriti i biglietti per i suoi concerti e i prezzi da migliaia di dollari che sono disposti a pagare i suoi fan. Il tour 'Eras' e' il primo dal 2018 per la cantautrice americana.

"Ciò che si vede per questo tour in particolare della Swift è un fenomeno unico - ha detto al Wall Street Journal Jarred Arfa, agente, tra gli altri, di Billy Joel e dei Metallica - è piuttosto straordinario". Sono mesi che addetti del mondo musicale speculano sui guadagni dell'artista, la quale, in controtendenza con l'industria, non ha finora rivelato gli incassi per ogni concerto. Secondo Dave Brooks di Billboard, sarà fatto con un resoconto finale.

Il successo fuori misura della Swift viene in un momento in cui si assiste ad un boom del mercato dei concerti nelle arene e negli stadi con un pubblico che sembra disposto a non badare a spese. Come sottolinea ancora Brooks, nel caso della Swift non è il prezzo che preoccupa bensì l'accesso ai biglietti. L'analisi del quotidiano newyorkese fa i conti in tasca all'artista dopo aver parlato con i principali manager musicali e tenendo in considerazione quanto genera la vendita dei biglietti e quanto effettivamente lei porta casa in guadagni. (ANSA).