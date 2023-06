Terzo sold out allo Stadio Olimpico di Roma per Ultimo

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Nella settimana del debutto del tour Ultimo stadi 2023 - la favola continua..., i sei show negli stadi italiani prodotti da Vivo Concerti che in sole sei ore dall'annuncio hanno venduto oltre 100mila biglietti, Ultimo festeggia il terzo sold out allo Stadio Olimpico di Roma: tutto esaurito anche per la data del 10 luglio, un nuovo record per un tour che va oltre il traguardo già raggiunto dei 300mila biglietti venduti.

Ultimo stadi 2023 - La favola continua... arriva sulla scia del successo del tour dei record "Ultimo Stadi 2022", dove si è esibito in 15 stadi compreso il Circo Massimo, per cui è stato consacrato il più giovane artista italiano ad aver intrapreso un tour negli stadi, certificato Diamante da Siae per gli oltre 600mila spettatori.

Ultimo è ora pronto a infiammare gli stadi italiani dell'estate 2023 con il nuovo show in partenza l'1 luglio dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per proseguire nella sua Roma con i tre concerti da tutto esaurito allo Stadio Olimpico - tris di sold out il 7, 8 e 10 luglio - per terminare con le due date allo Stadio San Siro di Milano del 17 e 18 luglio. (ANSA).