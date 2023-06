Domenica il maestro Muti dirigerà la banda dei Carabinieri

(ANSA) - RAVENNA, 27 GIU - Domenica alle 21 al Pala De André, quando Ravenna Festival ospiterà la Banda dell'Arma dei Carabinieri, diretta dal Colonnello Massimo Martinelli in un programma che spazia da Verdi a Morricone, ci sarà un fuori programma: il maestro Riccardo Muti ha infatti accettato l'invito di Martinelli a salire sul podio, dal quale dirigerà l'ouverture dal Guglielmo Tell di Rossini: un modo per rendere omaggio a tutte le bande d'Italia.

"Da sempre - ricorda Muti - fin nei paesi più sperduti, le bande contribuiscono alla conoscenza della musica e la gloriosa Banda dell'Arma dei Carabinieri appartiene a questa storia, una storia a cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare".

Muti non ha infatti mai mancato di dare voce alla necessità di una legge a tutela e sostegno delle formazioni bandistiche.

Perché le bande rappresentano per molti la sola occasione di ascoltare musica ed entrare in contatto con un patrimonio come quello operistico, tramandano la pratica di strumenti altrimenti scomparsi dal repertorio, sono una risorsa culturale e sociale che ha nutrito anche tanta di quella musica divenuta parte del canone occidentale "Siamo grati e onorati che il Maestro Muti abbia accolto il nostro invito - dice il comandante provinciale dell'Arma, Colonnello Marco De Donno - Non solo per la sua preziosa esperienza sul podio delle più grandi orchestre al mondo e per l'amore che sempre dimostra per il patrimonio musicale del nostro Paese, ma anche per l'acuta sensibilità con cui riconosce nel suonare insieme un alto esempio di convivenza civile. Una lezione importante, soprattutto nell'occasione in cui la Banda dell'Arma dei Carabinieri raggiunge la Romagna, terra ferita negli eventi di maggio ma forte di quel senso di comunità che anima anche ogni banda e orchestra". (ANSA).