Beatrice Rana a Londra con un assaggio di Classiche Forme

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Beatrice Rana porta a Londra un assaggio prezioso di ''Classiche Forme'', il Festival che richiamerà nel suo Salento dal 17 al 23 luglio alcuni tra i talenti di spicco, soprattutto giovani, della musica da camera italiana e internazionale. Il 9 luglio la giovane fuoriclasse italiana del pianoforte si esibirà a Wigmore Hall in una serata intitolata "Nostalgia e ironia in Rachmaninov e Poulenc'', insieme con Stephen Waarts (violino), Ludovica Rana (violoncello), Massimo Spada (pianoforte). Nella prestigiosa sala da concerto londinese che ha visto il successo della residenza artistica della pianista, arriva quindi una anticipazione della settima edizione dell' appuntamento fondato da Beatrice Rana a 23 anni ''per portare nella sua terra la sua musica e quel cenacolo di intelligenze artistiche internazionali che costituiscono la sua vita''. Il programma scelto per questa trasferta importante unisce il trio per pianoforte ed archi N.1 di Arensky, in programma lunedì 17 luglio a Lecce nel Chiostro del Rettorato, e le Danze Sinfoniche di Rachmaninov previste a Classiche Forme il 23 luglio in apertura del grande concerto finale della manifestazione sempre al Chiostro.

Il Festival Classiche Forme si svolgerà a Lecce, Supersano, Galatina e Casarano. Tredici gli appuntamenti per una settimana di grande musica che tra gli ospiti, avrò la star del violino Stephen Waarts; i violoncellisti Mario Brunello e Giovanni Sollima in duo, Ludovica Rana e l'enfant prodige lettone Tim Posner; il flauto di Emmanuel Pahud, il soprano Rosa Feola, i violinisti Tim Crawford, Timothy Ridout e Maja Avramovic; il fresco talento dei Marmen String Quartet, il mezzosoprano specializzato in teatro musicale Chiara Osella, il pianista Massimo Spada, il virtuoso clarinettista Kevin Spagnolo. ''Alla natura della mia terra, forte e di bellezza struggente, manca solo il 'suo' suono - ricorda Beatrice Rana - e il mio sogno è che davvero Classiche Forme sia oggi, già dopo soli sette anni di lavoro, quel suo suono, il suono del Salento. Per me un sogno che si fa in musica". (ANSA).