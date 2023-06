Olivia Rodrigo, arriva GUTS, il suo secondo album + RPT +

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - ++ RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO ++ La vincitrice ai Grammy©, nonché nuova regina della musica mondiale, Olivia Rodrigo, ha annunciato a sorpresa l'uscita del suo secondo album in studio, Guts, in uscita l'8 settembre in tutto il mondo. L'album è stato registrato con il fedele produttore Daniel Nigro, già dietro il suo disco di debutto da record, Sour (certificato Platino in Italia). A partire da oggi l'album è pre-ordinabile in formato CD e vinile e in speciali edizioni box set in esclusiva sul D2C Universal Music.

"Questo album rappresenta i dolori della crescita e il cercare di capire chi sono in questo punto della mia vita" - racconta Olivia Rodrigo. "Mi sembra che siano passati 10 anni nel periodo tra i 18 e 20 anni. È stato un periodo così intenso di disagio e cambiamento. Penso che siano componenti naturali nel processo di crescita, e spero che l'album rifletta tutto ciò".

Il primo singolo estratto, "vampire" uscirà questo venerdì sulle piattaforme digitali e sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 7 luglio.

Si tratta della prima nuova uscita dal 2021 della superstar ventenne, che con il suo primo disco raggiunse i vertici delle classifiche di tutto il mondo, ottenendo l'elogio della critica per la maturità artistica e la capacità di scrittura.

Olivia Rodrigo ha fatto la Storia con "SOUR": il suo primo singolo "drivers license" (certificato Platino nel nostro Paese) ha debuttato alla n.1 della classifica Billboard Hot 100 ed è stato il primo brano a raggiungere 80 milioni di stream in soli sette giorni su Spotify, segnando un record sulla piattaforma.

Il disco includeva anche le hit "deja vu" (Oro in Italia), "Traitor" (Oro) e "good 4 u" (Platino nel nostro Paese).

"Sour" è valso alla cantautrice americana di origini filippine ben 7 nomination ai Grammy©, vincendone tre nelle categorie: Miglior Nuova Artista, Miglior Album Pop Vocale e miglior Performance Pop per un'artista solista.

L'artista ha vinto anche con la pellicola "Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a Sour film)", uscita sulla piattaforma Disney+, nella categoria Miglior Documentario Musicale agli MTV Movie & TV Awards nel 2022. (ANSA).