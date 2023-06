No Borders, attesi 20mila spettatori, apre Jack Johnson il 1/07

(ANSA) - TRIESTE, 26 GIU - Sono circa 20mila gli spettatori attesi da tutta Italia e dall'estero per i 9 concerti del 28/o No Borders Music Festival, la rassegna musicale che unisce 'in alta quota' natura e musica, in arrivo a Tarvisio (Udine) dal 1 luglio, quando ad aprire il cartellone ai Laghi di Fusine (a mille metri) sarà la performance di Jack Johnson, già 'sold out'.

Tra gli altri nomi nel cartellone 2023, sempre ai Laghi di Fusine, figurano i Baustelle (2 luglio), Ben Harper & The Innocent Criminals (15 luglio), Mannarino (16 luglio), LP (20 luglio), Skunk Anansie in acustico con l'Orchestra del Fvg (22 luglio), Mika (23 luglio) sull'Altopiano del Montasio, Stefano Bollani & Trilok Gurtu (29 luglio) al Rifugio Gilberti, Benjamin Clementine di nuovo ai Laghi di Fusine (30 luglio).

Il 'No Borders', per il quale gli organizzatori prevedono un "tutto esaurito anche negli alberghi del Tarvisiano e un indotto economico pari a 6 milioni di euro", s'intreccia quest'anno dal 14 al 16 e il 22-23 luglio con la rassegna enogastronomica Ein Prosit Summer Edition 2023. (ANSA).