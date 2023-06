Emozione per l'ultimo concerto in patria di Elton John

(ANSA) - LONDRA, 26 GIU - "Sarete nel mio cuore e nella mia anima per sempre". Così in un post su Instagram Elton John ha ringraziato le decine di migliaia di fan che ieri sera lo hanno acclamato nel suo concerto al festival inglese di Glastonbury, l'ultima esibizione dal vivo nel Regno Unito all'interno del suo tour d'addio, il Farewell Yellow Brick Road Tour. "L'energia della scorsa notte è stata unica e non posso che essere grato alla folla e alle persone che guardavano da casa per tutto il loro amore e sostegno", ha aggiunto il cantante e musicista che già al termine del live era apparso molto emozionato nel salutare il pubblico. Aveva promesso qualcosa di unico per il suo show e così è stato, come hanno sottolineato i media del Regno.

Sir Elton ha iniziato la performance con alcune delle sue canzoni più famose, tra cui la cover di 'Pinball Wizard' degli Who e 'Benny and the Jets'. Dal momento in cui si è seduto al pianoforte ha mostrato la sua solita energia esplosiva e con lui si sono esibiti ospiti a sorpresa tra cui il frontman dei Killers, Brandon Flowers, e il cantante dei Gabriels, Jacob Lusk. Nonostante l'età (76 anni) e qualche problema di salute alle spalle, il suo entusiasmo per la musica resta immutato anche se ha scelto di iniziare un nuovo capitolo della sua vita lontano dai concerti. L'ultimo concerto, secondo quanto annunciato dall'artista, sarà a Stoccolma l'8 luglio.

Con la sua performance e quelle di tanti altri musicisti, come Lana Del Rey, l'inossidabile Rick Astley e ancora i Foo Fighters, tornati a sorpresa al festival dopo l'esibizione del 2017, questa edizione resta una di quelle da ricordare, anche per la presenza di pubblico: fra l'altro i giornalisti della Bbc hanno immortalato Paul McCartney e la moglie che guardavano da lontano un concerto di fianco alla loro Land Rover e all'autista. A Glastonbury non è mancata la polemica politica: il cantante della band Young Fathers, Graham Hastings, ha attaccato i Tory al governo urlando 'Fuck The Tories' e ha poi 'dedicato' una canzone dal titolo 'Shame' (Vergogna) alla ministra dell'Interno Suella Braverman, criticandola per la sua linea dura contro i migranti. (ANSA).