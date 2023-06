Comunity, mobile e digitale, le armi contro bagarinaggio

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Oltre 2,5 milioni di euro. Tanto vale il sistema strutturato di bagarinaggio che Agcom e Guardia di Finanza hanno portato alla luce in occasione dei concerti italiani dei Coldplay e Blanco, gestito, tra l'altro, anche da insospettabili studenti e casalinghe. E probabilmente è solo la punta dell'iceberg.

Un problema che si ripete per concerti, spettacoli, eventi sportivi e che non è solo italiano.

"I fan chiedono un nuovo approccio agli eventi dal vivo e siamo convinti che gli acquirenti di biglietti meritino di meglio", commenta Alessandra Sciolotto, direttrice generale di Secutix in Italia - azienda leader di mercato nelle soluzioni digitali avanzate per il settore degli eventi - provando a fare chiarezza sulle dinamiche del secondary ticketing e sulle possibili soluzioni. "Gli stessi artisti - dice - i manager e le società sportive vogliono oggi stabilire un rapporto diretto con il loro vero pubblico di fan'", Innanzitutto, suggeriscono da Secutix, il settore degli eventi deve abbandonare l'approccio obsoleto alla biglietteria, intesa come mera rivendita di tagliandi abbinati a un posto fisico, in favore invece di una strategia di ticketing focalizzata sulle Comunità, sulla priorità del mobile e sulle risorse digitali, per creare un ambiente peer-to-peer a ciclo controllato che tolga potere ai bagarini e lo rimetta nelle mani di artisti e fan.

Proprio il pubblico e le Comunità di fan sono infatti al centro degli eventi dal vivo e il loro coinvolgimento precoce attraverso riconoscimenti e ricompense è la chiave per un evento di successo. (ANSA).