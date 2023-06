Rimini celebra 'l'altro Battisti' con i suoi album bianchi

(ANSA) - RIMINI, 24 GIU - Rimini celebra Lucio Battisti, che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni, con un omaggio fuori dal già visto, una serata dedicata a "L'altro Battisti" e ai suoi album bianchi, che segnarono l'inizio del nuovo corso artistico.

Una inedita esperienza d'ascolto con cui si apre l'edizione 2023 di Percuotere la mente, storica sezione della Sagra Musicale Malatestiana, che domenica 25 giugno (ore 21.15) inizia il suo percorso dal palcoscenico del Teatro Galli per un appuntamento (già sold out) dedicato agli album bianchi di Battisti eseguiti per la prima volta dal vivo.

In questo progetto il focus è su quei gioielli musicali che segnano il passaggio nella carriera dell'artista, che lascia la strada battuta per avventurarsi in nuovi percorsi, quasi a rivendicare la propria libertà da qualsiasi limite o esigenza commerciale. Un altrove che approda nei testi enigmatici e onirici di Pasquale Panella e nel quale si avverte l'eco proveniente da oltremanica delle produzioni di Brian Eno e David Bowie.

Un parallelo, quello tra il 'Duca Bianco' e Battisti, esplorato e indagato da un raffinato ed estroso intellettuale della musica quale Morgan, in una selezione di brani arrangiati da Marco Capicchioni che andranno a comporre il programma di questo live che vuole testimoniare la straordinaria attualità di quel "periodo bianco". Una vera e propria esperienza d'ascolto che vedrà la partecipazione di Simona Molinari, Chiara Galiazzo, Filippo Graziani, con l'Orchestra d'archi e la Band di Rimini Classica. A presentare la serata e interloquire con Morgan, fra un blocco di canzoni e l'altro, sarà il giornalista e critico musicale Franco Zanetti, direttore editoriale di Rockol.it.

Il programma di Percuotere la mente proseguirà poi nella sede 'classica' della Corte degli Agostiniani con il leader degli Afterhours Manuel Agnelli (18 luglio) e la cantautrice e chitarrista londinese Anna Calvi (23 luglio). (ANSA).