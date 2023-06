King's Singers in concerto il 25 giugno al Ravenna Festival

(ANSA) - RAVENNA, 24 GIU - Si dice che Christine McVie abbia scritto Songbird attorno a mezzanotte, in appena mezz'ora; non potendo registrarla immediatamente, rimase sveglia fino al mattino seguente per essere certa di non dimenticarne accordi e melodia, perché la canzone non spiccasse il volo e scomparisse, insomma. La canzone dei Fleetwood Mac apre il concerto di Ravenna Festival del 25 giugno, alle 21, al Teatro Alighieri, il cui programma i King's Singers dedicano alla "fugace bellezza del volo e delle sonorità degli uccelli".

Radicato nella prestigiosa tradizione inglese di canto a cappella, il coro maschile nato a Cambridge nel 1968 da cantori formatisi al King's College propone Songbirds, un itinerario attraverso il repertorio che, dalla polifonia del Cinquecento fino alla popular music, dalle chansons a Schubert fino ai Beatles, si ispira al canto degli uccelli. Nessuno strumento arricchisce la loro tavolozza timbrica, dinamica e armonica; le sonorità e i ritmi di due secoli di musica sono affidate alle sole voci di questi magnifici sei: i controtenori Patrick Dunachie ed Edward Button, il tenore Julian Gregory, i baritoni Christopher Bruerton e Nick Ashby e il basso Jonathan Howard.

Con i King's Singers, Ravenna Festival svela la prima anta del trittico della grande coralità inglese, che si completa a luglio con gli appuntamenti con i Tallis Scholars (16 luglio, Sant'Apollinare in Classe), che a Ravenna festeggiano 50 anni di attività con il concerto numero 2500, e il Tenebrae Choir (19 luglio, San Giovanni Evangelista). (ANSA).