In 40mila al Campovolo per Italia Loves Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GIU - Sono 40mila gli spettatori che, alla Rcf Arena del Campovolo, a Reggio Emilia, attendono 'Italia Loves Romagna', il concertone di solidarietà organizzato per raccogliere fondi per la ricostruzione post alluvione in Romagna. Sono stati raccolti 1,8 milioni, che saranno destinati al settore cultura, scuole e biblioteche.

Il concerto sarà trasmesso dalle 20.30 in diretta su RaiUno e ci sarà un numero solidale (45538) al quale gli spettatori saranno invitati a donare per la raccolta di fondi.

Sono tantissimi gli artisti che hanno aderito all'appello degli organizzatori e che si esibiranno sul palco del Campovolo, dai 'padroni di casa' Ligabue e Zucchero, alla romagnola Laura Pausini, e poi ancora Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Emma, Negramaro, Max Pezzali, Giorgia, Elisa e tanti altri, con molti duetti in programma. (ANSA).