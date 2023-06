Tedua sempre in vetta alla hit parade

Per la terza settimana Tedua è in testa alle classifiche Fimi/Gfk (relative alla settimana dal 16 al 22 giugno) "La Divina Commedia" si conferma l'album più venduto e mantiene il vertice in quella dei singoli con il brano "Hoe" feat. Sfera Ebbasta. Un nuovo eccezionale risultato per un album, certificato disco d'oro nella sua prima settimana di uscita in formato digitale Al secondo posto, una new entry Nayt & 3d con Habitat uscito una settimana fa che si piazza anche in testa nella classifica dei i vinili, scende di una posizione al terzo posto il rapper Shiva con l'album Santana Season, uscito a sorpresa a pochi mesi di distanza dal fortunato Milano Demons: 13 tracce con la partecipazione di Paky, Sfera Ebbasta, Luchè, Guè , YONGCHIMI, Tiago PZK & Russian. Quarta piazza per Geolier con il secondo atto del Coraggio dei Bambini, davanti a Prisma, ultimo capitolo della trilogia Materia di Marco Mengoni. Lazza, con Sirio, che diventa settimo è preceduto al sesto dai Pinguini Tattici Nucleari con Fake News. Blanco recupera, con Innamorato in ottava posizione. Chiudono la top ten Baby Gang, il controverso rapper condannato per rapina, con Innocente, e Tanani Rave Eclissi. Tra i vinili troviamo oltre ad habitat, anche Shiva e in quinta posizione Piero Pelù con i suoi Soggetti smarriti. Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album piu' venduti nella settimana dal 2 all'8 giugno 2023:

1) LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC).

2) HABITAT NAYT & 3D (COLUMBIA- SONY MUSIC).

3) SANTANA SEASON, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC).

4) IL CORAGGIO DEI BAMBINI-ATTO II, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC).

5) MATERIA (PRISMA), MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC).

6) FAKE NEWS, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC).

7) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC).

8) INNAMORATO, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC).

9) INNOCENTE, BABY GANG (ATLANTIC-WM ITALY/WARNER MUSIC). 10) RAVE, ECLISSI TANANAI CAPITOL (UNIVERSAL MUSIC).

Questa la classifica dei singoli.

1) HOE,TEDUA FEAT. SFERA EBBASTA (EPIC-SONY MUSIC)

2) VETRI NERI, AVA, ANNA & CAPO PLAZA (WARNER MUSIC/VIRGIN-WARNER MUSIC).

3) DISCO PARADISE, FEDEZ, ANNALISA & ARTICOLO 31 (WM ITALY-WARNER MUSIC).

4) MON AMOUR, ANNALISA (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

5) RUBAMI LA NOTTE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA SONY MUSIC).

E questa la classifica dei vinili. 1) HABITAT NAYT & 3D (COLUMBIA- SONY MUSIC)

2) SANTANA SEASON SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA SONY MUSIC).

3) IN TIMES NEW ROMAN QUEENS OF THE STONE BB (MATADOR) SELF.

4)THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD (PARLOPHONE WARNER MUSIC).

5) SOGGETTI SMARRITI PIERO PELÙ (RCA RECORDS LABEL SONY MUSIC).