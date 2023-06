Il re della bachata Romeo Santos apre il Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Il re della bachata Romeo Santos, pluripremiato cantautore e icona della musica latina, si esibirà il 30 giugno a Milano Latin Festival nel giorno di apertura: il concerto si preannuncia come l'evento nell'evento della manifestazione.

L'ente per i diritti dello spettacolo Ascap - viene rimarcato dafli organizzatori - lo ha nominato 'Songwriter of the Year' per cinque anni consecutivi, oltre ad avergli consegnato il premio speciale 'Singer-Songwriter of the Year'. Per due anni di seguito è stato nominato dai Billboard Latin Music Awards 'Artist of the Year' e 'Latin Artist of the Year'.

Santos ha iniziato la carriera col gruppo Aventura che ha sdoganato la bachata, rendendolo un ritmo meno di nicchia grazie al successo mondiale della canzone 'Obsesion' e il suo primo album da solista 'Fórmula, Vol. 1' è rimasto 17 settimane al #1 nella classifica di vendite di Billboard Latin, è stato certificato 5 volte Disco di Platino dalla Riaa e i cinque singoli estratti hanno tutti raggiunto la prima posizione. Il suo secondo album 'Formula, vol. 2' è stato per 8 mesi alla #1 posizione nella classifica di vendite di Billboard Latin, è stato certificato Diamante e ha visto 5 singoli alla #1.

Romeo Santos ha collaborato con grandi artisti come Usher, Lil Wayne, Pitbull, Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony, e Carlos Santana. È anche apparso nel film di successo di Vin Diesel 'Fast and Furious 7' e ha doppiato un personaggio nel film d'animazione 'Angry Birds'. Inoltre è entrato nella storia come il primo artista latino a fare da headliner al nuovo Yankee Stadium, esibendosi in due spettacoli sold-out davanti a oltre 50.000 persone ogni sera. (ANSA).