Orchestra sinfonica Sanremo protagonista estate imperiese

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - È ai nastri di partenza l'estate in musica della Riviera di Ponente con la seconda edizione della 'Sanremo Summer Symphony', la stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo da giugno ad agosto con quattordici spettacoli tra cui molte prime assolute. "La stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo - ha detto il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana - è un'importante attrattiva culturale per immergersi nella grande musica, sperimentando sempre nuove formule di espressione culturale. Incarna uno dei simboli più forti della regione per la promozione del turismo culturale lento, per chi desidera partecipare a esperienze coinvolgenti coniugandovi la bellezza del territorio. Penso ad esempio all'Auditorium Franco Alfano di Sanremo o alle diverse location della 'Musica nei Borghi'". L'Orchestra Sinfonica di Sanremo, aggiunge l'assessore regionale Marco Scajola - costituisce anche uno straordinario volano con positive ricadute sul nostro territorio. Il plauso va ai suoi componenti, musicisti di altissimo livello che accompagnano gli artisti sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo".

Tra le date da segnalare l'8 luglio con 'Pierino e il lupo' con Neri Marcorè, il 25 luglio con Sergio Cammariere e l'8 agosto con 'The king of jazz' Randy Brecker. Alla 'Sanremo Summer Symphony' si affianca, dal 26 luglio, la seconda edizione di 'Musica nei Borghi', una rassegna ideata dalla Fondazione e dal suo direttore artistico Giancarlo De Lorenzo: nove serate estive a ingresso gratuito in alcuni borghi del Ponente ligure con le musiche di Respighi, Sibelius, Bartók, Dvoràk, Brahms, de Falla, De Abreu, Strauss jr. e J.Brahms. La rassegna prevede anche due date dedicate agli anziani della residenza Villa Julia Sanremo e della Casa di riposo Ernesto Chiappori di Latte (Ventimiglia). Il 26 luglio partirà la seconda edizione di 'Musica nei Borghi'. (ANSA).