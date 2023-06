(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Esce domani il nuovo mixtape del rapper Vegas Jones ('Jones' - Epic/Sony Music Italy), un disco composto da 13 tracce impreziosito dai featuring con Diss Gacha, Gemitaiz, Il Tre, Mostro, Nitro & Nayt, Quentin40 & MV Killa e Slings. E in cui per la prima volta lo stesso Vegas Jones si cimenta, in un brano, nelle vesti di producer. Sviluppato tra il 2022 e l'inizio del 2023, il mixtape ha come temi principali la consapevolezza e il racconto lucido del proprio passato e presente, che diventano la spinta per realizzare gli obiettivi futuri, e l'amore, di cui l'artista riesce a parlare in modo intimo e personale, raccontandosi concretamente e senza filtri. Nel disco, il rapper punta molto sulla melodia, svuotando di parole le strofe per prediligere un racconto più diretto ed efficace, senza mai perdere il liricismo che l'ha contraddistinto in questi anni. 'Jones' arriva dopo l'album 'La bella musica', che ha ottenuto il Disco d'Oro, e la pubblicazione dell'Ep 'Giro veloce', contenente sette brani realizzati con sei grandi ospiti del panorama hip hop italiano. Il disco sarà presentato questa sera con un release party a partire dalle 21.30 a Cinisello Balsamo, città in provincia di Milano dove Vegas Jones è cresciuto. (ANSA).