Beatrice Venezi, Luciano Pavarotti un faro per la musica

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Il primo gesto di un direttore quando sale sul podio è alzare le mani per respirare insieme all'orchestra. Poi le abbassa e da lì parte la musica. È quasi un atto di fede". È questo momento a raccontare un mestiere unico come quello di Beatrice Venezi, che il 23 luglio (nella doppia veste di direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte e direttrice d'orchestra) aprirà il Taormina Film Fest dirigendo il Gala Pavarotti Forever, realizzato in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti, presieduta da Nicoletta Mantovani. "Big Luciano? Purtroppo, non l'ho conosciuto di persona - dice - Ma per me è un faro per quello che ha fatto nella musica. Ai suoi concerti c'erano folle oceaniche. È riuscito a mescolare artisti e generi diversi.

Soprattutto è riuscito a rompere certe barriere e avvicinare anche il pubblico non avvezzo alla lirica, dando un'immagine del nostro mondo meno polverosa. Che è quello che cerco di fare anche io con il mio lavoro". La serata porterà sul palco del Teatro antico amici e colleghi di Pavarotti, da Placido Domingo a Marcelo Álvarez, Vittorio Grigolo, Aida Garifullina, Mario Biondi, Andrea Griminelli, che insieme alla Taormina Arte Festival Orchestra ripercorreranno la sua carriera con alcuni dei suoi brani più famosi. Ad accompagnarli, video d'archivio in cui è lo stesso Pavarotti a raccontarli, intervistato in diversi momenti della sua vita. Ma ci sarà anche una nuova generazione di artisti, promossi e sostenuti dalla Fondazione Pavarotti (parte del ricavato della serata va in borse di studio), che rivedremo come comprimari nella seconda direzione che a Taormina Venezi ha tenuto per se': il Trittico di Puccini con Marcelo Alvarez, Massimo Cavalletti e Francesca Tiburzi (8 e 13/7). La terza è Io ti veglierò, io ti proteggerò, omaggio ai 160 anni della nascita di Gabriele D'Annunzio con I solisti aquilani e Giorgio Pasotti voce recitante (27/7). (ANSA).