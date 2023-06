Napoli in delirio per i Coldplay, festa allo stadio

Stadio Maradona strapieno per il concerto dei Coldplay, stasera alla loro prima tappa in Italia del tour mondiale. Il gruppo britannico con lo show "Music Of The Spheres World Tour" ha subito fatto impazzire gli oltre 40.000 spettatori del Maradona su un lungo palco che arriva in mezzo al campo, arrivando a contatto con il pubblico sul prato.



Affollata anche la tribuna vip del Maradona con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il tecnico campione del Napoli Luciano Spalletti, l'attaccante Giovanni Simeone, ma anche artisti come Gigi D'Alessio e Niccolò Fabi.



"Questo stadio - ha dichiarato all'ANSA il sindaco Manfredi - quest'anno ha vissuto un anno meraviglioso e stasera ospita i Coldplay nella loro prima serata delle tappe in Italia. Stasera è un nuovo scudetto per la città di Napoli, perché dopo la straordinaria vittoria calcistica i Coldplay hanno scelto questa città per inaugurare la loro tournée in Italia. Qui stasera c'è pubblico da tutto il mondo e allo stadio Maradona c'è un nuovo e grande successo della città. Questo stadio rappresenta sempre un momento vitale per Napoli ed è fondamentale che questi eventi internazionali di altissimo livello si susseguano a Napoli, perché danno un'immagine bella alla città e contribuiscono a un grande indotto internazionale".

Chris Martin canta 'Napul'è': "voglio fare i miei complimenti a Napoli per essere campione d'Italia, quindi vi regalo questa canzone e perdonate il mio italiano", ha detto Chris Martin sul palco del Maradona e poi parte per cantare da solo con la chitarra in mano "Napul'è", di Pino Daniele. E' questo l'omaggio che il leader dei Coldplay ha fatto alla città. Chris Martin è salito diverse volte sul palco con una maglia di Maradona penzolante nella tasca posteriore e ha onorato in diversi modi lo scudetto e la passione di Napoli per la musica.

A metà del concerto Martin aveva parlato con il pubblico, leggendo gli striscioni e qualcuno dei fan gli ha passato una sciarpa del Napoli con scritto "Campioni d'Italia" che Chris ha messo al collo. Poi ha fatto salire sul palco un ragazzo del pubblico portandolo al microfono e il giovane ha gridato "Forza Napoli", facendo partire l'urlo del pubblico. Il cantautore inglese si prende anche un momento per parlare in dialetto napoletano: "Grazie mille guagliu' - dice al microfono - ve vulimmo bene. Abbiamo sognato da tanto tempo di cantare a Napoli e ci siamo allenati per 25 anni, grazie dal profondo del mio cuore per il benvenuto nella vostra città di angeli e amore".