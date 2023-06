L'Orchestra di Santa Cecilia apre il Festival dei Due Mondi

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - L'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Jakub Hrůša aprirà il 23 giugno alle 20.30 la 66/a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto con un concerto nella magnifica Piazza Duomo interamente dedicato a Leoš Janáček.

Il maestro ceco, direttore ospite principale dell'orchestra ceciliana, grande conoscitore della musica del compositore suo connazionale, nella serata inaugurale proporrà la Sinfonietta, tre Danze dei Lachi e la Suite della Piccola volpe astuta (1924): un affresco musicale sulle avventure della volpe Bystrouška che gli uomini cercano dapprima di addomesticare, poi di catturare e che infine uccideranno e che simboleggia, per un anziano guardaboschi, la libertà. Le parti cantate sono affidate ai soprani Corinne Winters e Louise Alder e al baritono Roman Hoza. La Sinfonietta, che chiude il programma, fu eseguita la prima volta nel 1926 ed è suddivisa in cinque movimenti che descrivono alcuni scorci della città di Brno, quasi a disegnarne una mappa sonora. L'orchestra dell'Accademia Nazionale è al terzo anno di residenza artistica nella rassegna fondata nel 1958 da Gian Carlo Menotti. Jakub Hrůša è Direttore Principale dell'Orchestra Sinfonica di Bamberga e Direttore Principale Ospite dell'Orchestra Filarmonica Ceca. Collabora con le principali orchestre in Europa e negli Stati Uniti. Da settembre 2025 sarà il nuovo direttore musicale della Royal Opera House di Londra, avvicendandosi con Antonio Pappano. (ANSA).