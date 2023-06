Da Ostia il tour estivo del violinista Jedi, Andrea Casta

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Parte giovedì 22 giugno dal Teatro Romano di Ostia Antica (Roma) la tourneé estiva di Andrea Casta, violinista elettrico noto come Violinista Jedi, per l'archetto luminoso che ricorda la spada laser dei protagonisti di Star Wars.

The Space Violin - Visual Concert è una performance immersiva che unisce musica ed esperienza visiva. Il repertorio crossover va da alcuni classici rivisitati (dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti) fino alle canzoni pop-dance originali del musicista (Double Sun, The River e tante altre).

Il Visual Concert vedrà Andrea Casta nei panni del Comandante AJ, protagonista del concept album fantascientifico The Space Violin Project. Con canzoni ed episodi video, lo spettacolo proietta lo spettatore nel 2235, con le illustrazioni di Lorenzo Gubinelli.

Casta sarà accompagnato da Ivanix, dj, producer e sound designer, già insieme a lui in tour e al Circo Massimo per l'opening dei due concerti romani di Vasco Rossi dello scorso giugno, e dal chitarrista Paolo Zanetti.

Fra gli special guest, il Maestro Gianni Mazza, la vocalist Kiirah, al secolo Chiara Nasi, e Matteo The H Mangiavacchi, giovane rapper che ha fatto della sua disabilità il motore creativo. Matteo presenterà in anteprima Never Give Up, il singolo prodotto da Andrea e con la firma musicale di Gabriele Cannarozzo.

Parte dell'incasso del concerto sarà destinato all'Associazione Salvamamme, che aiuta le mamme in difficoltà, con la quale il violinista collabora da tempo.

L'artista ha vinto quest'anno per la seconda volta in carriera il Dance Music Awards come Best Performer. Nel tour estivo (andreacasta.it) in evidenza i live sulle Alpi, al Water Music Festival (Pontedilegno-Tonale, 5 agosto) e il concerto all'Alba sulle Dolomiti del Brenta (Madonna di Campiglio, 27 agosto). (ANSA).