Festival Collisioni, attesi 40.000 spettatori

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Mancano due settimane al Festival Collisioni, giunto alla sua quindicesima edizione, e la Città di Alba, insieme alla Regione Piemonte, si prepara ad accogliere oltre 40mila spettatori nei weekend dal 7 al 20 luglio. Sarà un'edizione speciale, che vedrà la nascita di nuovi progetti e che allungherà la programmazione a tutta l'estate con eventi culturali e musicali che coinvolgeranno anche la nuova area di Parco Tanaro.

Venerdì 7 luglio Collisioni ospiterà la prima maratona di concerti ed esibizioni che vedranno succedersi sul palco il rapper campano Geolier, Ernia e Lazza, dominatore delle classifiche di Spotify, secondo classificato alla sua prima partecipazione a Sanremo. Sabato 8 luglio il festival proseguirà con il secondo appuntamento interamente dedicato ai giovani con il concerto degli Sfera Ebbasta e Shiva preceduti da da Tony Boy, Sethu e Giuse The Lizia. Domenica 9 luglio Collisioni prosegue con una grande festa dedicata agli anni '90 in Italia, con l'unica data in Piemonte degli Articolo 31 a cui seguirà il dj Time live, con la partecipazione di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Domenica 16 luglio sarà la volta di Checco Zalone, per la prima volta a Collisioni con il suo esilarante spettacolo Amore + Iva.

Nel Parco Tanaro di Alba il festival ospiterà giovedì 20 luglio l'unica data estiva in Piemonte di Mr. Rain, che devolverà parte degli incassi all'acquisto di nuovi alberi, oltre all'unica data in Piemonte di Diodato prevista per giovedì 30 luglio, e altre 30 serate già programmate per l'estate.

