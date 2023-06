Festa della musica a Siena con 70 musicisti per 21 concerti

(ANSA) - SIENA, 20 GIU - Maratona a Siena per la Festa della musica che si celebra domani. Dalle 15 a mezzanotte in diversi luoghi della città si terranno 21 concerti con 70 musicisti coinvolti. 'Alle Fonti della musica', il titolo dell'iniziativa promossa e realizzata dal Polo musicale senese per la Festa della musica che quest'anno rientra nelle celebrazioni per il centenario delle attività musicali dell'Accademia Chigiana 1923-2023.

Dalle stanze della Pinacoteca nazionale alle Logge della Mercanzia, dal cortile di Palazzo Chigi Saracini ai giardini di Villa Rubini Manenti, all'Accademia dei Fisiocritici, dalle Fonti delle Monache alle Fonti di Follonica, passando per la Fonte Nuova d'Ovile, si snoderà. si spiega, il percorso di una vera e propria maratona musicale che terminerà alle 23 alla chiesa di Fontegiusta con uno speciale concerto in cui un ottetto di voci del coro Guido Chigi Saracini incontrerà un trio di voci georgiane dal Conservatorio nazionale di Tbilisi, mettendo a confronto le tradizioni di oriente e occidente. I talenti chigiani come il violoncellista Ettore Pagano e la violinista Giulia Rimonda, insieme al duo di Ivos e Luca Margoni, la violoncellista Rebecca Ciogli, il clarinettista Giovanni Vai, animeranno gli spazi contendendosi il pubblico con nove ensemble: Archi & Bassi - un'inedito trio di contrabbassi con un violino -, un quintetto di ottoni e un ensemble di sassofoni del conservatorio R.Franci, il duo Magliano Periccioli, il Franci Percussion Ensemble, il Siena Jazz University Tentet, insieme al Chigiana Vocal Ensemble e al Georgian Ethnomusicologists Trio. Tutti gli interventi musicali avranno la durata di mezz'ora. Alcuni verranno replicati i luoghi diversi, per offrire la possibilità di ascoltarli tutti a coloro che desiderano lasciarsi coinvolgere dalla lunga passeggiata musicale. Gli appuntamenti alle Fonti delle Monache e alle Fonti di Follonica saranno anche preceduti da visite guidate a cura delle associazioni La Diana e Le Mura, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di luoghi di Siena non sempre liberamente accessibili. L'ingresso a tutti i concerti è gratuito. Il programma completo su www.chigiana.org [http://www.chigiana.org]. (ANSA).