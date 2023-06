Elton John annuncia un nuovo show per il festival di Glastonbury

(ANSA) - LONDRA, 20 GIU - Elton John ha preparato uno "spettacolo completamente nuovo" per la sua attesissima esibizione a Glastonbury in programma domenica. In un'intervista a Bbc Radio ha rivelato una serie di dettagli sulla data finale nel Regno Unito del suo tour d'addio, il Farewell Yellow Brick Road Tour, prevista nell'ambito del celebre festival musicale inglese.

"Inizierò con una canzone che non suono da circa 10 anni, quindi vedremo come va", ha detto il cantante e musicista britannico aggiungendo che quella sarà una delle tante sorprese.

"Ho la scaletta pronta, ho le date delle prove prenotate per gli artisti ospiti, quindi dobbiamo solo sperare che il tempo sia ancora bello", ha affermato ancora sir Elton, impegnato nel suo tour d'addio iniziato in America e destinato a concludersi l'8 luglio a Stoccolma. Ma per l'appuntamento di Glastonbury ha promesso "qualcosa di diverso" da quello che il pubblico ha visto fino a ora, anche perchè è la prima volta che si esibisce al festival. "Ho visto Glastonbury in tv", ha affermato, "e la cosa che amo di Glastonbury non sono le esibizioni degli artisti di fama, ma quelli che si esibiscono sui palchi più piccoli".

Nonostante l'età (76 anni) e qualche problema di salute alle spalle, per sir Elton l'entusiasmo per la musica è immutato, anche se, come ha affermato più volte, dopo la fine del tour si dedicherà molto di più alla sua famiglia e ai figli. (ANSA).