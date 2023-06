Angelina Mango, per la prima volta live nei club in autunno

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Angelina Mango si prepara a esibirsi per la prima volta in assoluto nei club questo autunno con Voglia di Vivere Tour, prodotto e organizzato da Live Nation, per portare tutta la musica del suo album Voglia di vivere in giro per l'Italia, con otto appuntamenti live a ottobre. Una serie di concerti unici in cui Angelina Mango porterà tutto il suo colore e la sua energia e che rappresentano la conferma del percorso di questa giovane promessa della scena musicale italiana che entra così a far parte del vasto roster di artisti di Live Nation. Angelina Mango è attesa il 12 ottobre a Napoli (Duel Club), il 14 ottobre a Bari (Demodè Club), il 16 ottobre a Roma (Largo Venue), il 18 ottobre a Firenze (Viper Theatre), il 19 ottobre a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 21 ottobre a Bologna (Locomotiv Club), il 23 ottobre a Milano (Magazzini Generali) e il 26 ottobre a Roncade, TV (New Age Club).

È online il videoclip di Ci Pensiamo Domani (https://www.youtube.com/watch?v=sagx_4ioTEk), singolo certificato disco d'oro, estratto da Voglia di vivere, il nuovo album della cantautrice lanciata da Amici di Maria De Filippi.

distribuito da Bmg. (ANSA).